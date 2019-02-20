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В Кремле объяснили перенос встречи Путина и Нетаньяху 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху перенес поездку в Россию на несколько дней из-за внутриполитических причин, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«У них к выборам (подготовка), поэтому визит перенесен на несколько дней», — сказал Ушаков, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что переговоры лидеров стран Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху пройдут 21 февраля, планировалось, что главы государств обсудят усиление координации между военными в Сирии.
Новая дата встречи будет вскоре назначена, сообщил израильский официальный источник Reuters, передает ТАСС.
«Они проведут телефонный разговор завтра (21 февраля), новая дата встречи будет назначена скоро», — сообщил источник агентства.
Газета The Jerusalem Post ранее сообщила, что визит израильского премьера был отмечен, так как на 21 февраля Нетаньяху собирается встретиться с лидерами израильских партий.
Израильские СМИ также сообщили, что премьер Израиля занят попытками объединить разрозненные партии перед апрельскими выборами.
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Политика , Ближний Восток , ЮРИЙ УШАКОВ , БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ , ВЛАДИМИР ПУТИН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Израиль
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