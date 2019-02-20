Сенатор: слова Путина о независимости определили суть России

Россия была и будет суверенным и независимым государством, это аксиома, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Россия была и будет суверенным, независимым государством. Это просто аксиома, она или будет таким, либо вообще ее не будет. Для нас всех это должно быть понятно. Мы должны это понимать и осознавать. Россия не может не быть государством, если она не будет суверенной. Некоторые страны могут, Россия — нет", — сказал Путин.

"Важных посылов в послании президентом было сделано очень много, но этот, на мой взгляд, является ключевым — он определяет и внешнюю политику, и внутреннее состояние страны. Россия, в отличие от других стран, не может быть другой — или Россия будет суверенным, независимым государством, или России не будет. В этом суть России, историческое предназначение и наша сущность. Таково состояние русского человека — он очень добрый, миролюбивый, но очень независимый. Русским нельзя ничего диктовать. С русскими надо дружить, договариваться и сотрудничать. И от этого сотрудничества будет только благо, и это исторически уже не раз было доказано. Нынешнее послание никто не может назвать агрессивным или воинственным. Оно было сосредоточено на человеке, на его благополучии, на его будущем", — сказалФранц Клинцевич в эфире радио Sputnik.

Президент РФ Владимир Путин в среду, 20 февраля, огласил послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу. Выступление Путина продолжалось 1 час 27 минут. Мероприятие проходило в Гостином дворе.