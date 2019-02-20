Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин похвалил всероссийские молодежные проекты 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил, опираясь на опыт международного некоммерческого движения WorldSkills, ускорить модернизацию среднего профессионального образования.
«В том числе уже к 2022 году переоснастить современным оборудованием более 2 тыс. мастерских в колледжах и техникумах. Увлечение профессией, творчеством формируется еще в юные годы», — сказал президент.
Глава государства отметил, что около миллиона новых мест в системе дополнительного образования для детей будет создано в предстоящие три года.
«За три предстоящих года за счет расширения сети детских технопарков, кванториумов, центров цифрового, естественно-научного, гуманитарного развития будет создано порядка млн новых мест в системе дополнительного образования. Оно должно быть доступно для всех детей», — сказал Путин.
Трансляцию выступления Путина вел RT.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин начал оглашение послания Федеральному собранию Путин пообещал реальные изменения в жизни россиян уже в этом году Кого бить по рукам, чтобы остановить рост цен
Политика , Общество , ВЛАДИМИР ПУТИН
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Путин пошутил про присоединение Крыма
Политика
Новый «Сармат»: Чего ждать от послания Путина
Политика
Решена судьба бросившей сына в парке матери
Происшествия
Путин пообещал реальные изменения россиянам
Политика Общество
Пригожин поддержал Макаревича
Шоу-бизнес Общество
Канделаки назвала курс РФ «национал-социализмом» и извинилась
Общество
Путин рассказал о «подхрюкивающих» американцам странах
Политика
В Крыму произошёл крупный пожар
Пожары Происшествия
Путин высказался об отношениях с США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение