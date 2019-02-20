Путин похвалил всероссийские молодежные проекты

Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил, опираясь на опыт международного некоммерческого движения WorldSkills, ускорить модернизацию среднего профессионального образования.

«В том числе уже к 2022 году переоснастить современным оборудованием более 2 тыс. мастерских в колледжах и техникумах. Увлечение профессией, творчеством формируется еще в юные годы», — сказал президент.

Глава государства отметил, что около миллиона новых мест в системе дополнительного образования для детей будет создано в предстоящие три года.

«За три предстоящих года за счет расширения сети детских технопарков, кванториумов, центров цифрового, естественно-научного, гуманитарного развития будет создано порядка млн новых мест в системе дополнительного образования. Оно должно быть доступно для всех детей», — сказал Путин.

Трансляцию выступления Путина вел RT.