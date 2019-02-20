Демография, медицина и ДРСМД: о чем говорил Путин в послании парламенту

О развитии страны

"Наши задачи носят долгосрочный характер, но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня. Время спрессовано, я уже неоднократно это говорил, и вы это прекрасно знаете. Запасов времени на дальнейшую раскачку, на утряску и увязки просто нет. Я считаю, этот период мы уже прошли".

"Людей, кроме того, не обманешь. Они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость. Их мало интересует бюрократическая волокита, "бумажная" текучка. Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему".

О суверенитете

Россия была и будет суверенным, независимым государством. Это просто аксиома, она или будет таким, либо вообще ее не будет. Для нас всех это должно быть понятно. Мы должны это понимать и осознавать. Россия не может не быть государством, если она не будет суверенной. Некоторые страны могут, Россия — нет".

О внешней политике

"Выстраивать отношения с нами — значит находить совместные развязки, причем в самых сложных вопросах, а не пытаться диктовать условия. Приоритеты нашей внешней политики абсолютно открыты: это укрепление доверия, борьба с общим для всего мира угрозами, расширение сотрудничества в экономике, торговле, образовании, культуре, науке и технологиях, снятие барьеров для общения между людьми".

О ДРСМД и отношениях с США

"Нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из договора. Сделали бы как вот в 2004 году, из ПРО вышли — все. В открытую, по-честному".

"Мы видим, что имеем дело с деятельными, очень талантливыми людьми. Однако среди правящего класса США много и таких, кто излишне увлечен идеей своей исключительности и своего превосходства над всем остальным миром. Это их право, думать так, как они хотят, но считать-то они умеют. Пусть посчитают дальность, скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом. Пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны".

О чиновниках

"Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что "там нельзя", "здесь слишком сложно", "там слишком высокая планка", "не получится". С такими настроениями лучше к снаряду не подходить".

"Конечно, это очень сложная работа, …работа с людьми каждый день с утра до вечера — это сложная судьба на самом деле, но если уж пришел, то надо понимать что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги, и тем более никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения граждан — ни в словах, ни в действиях. Я прошу помнить об этом всегда".

О демографии

"Для нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем делать всё для укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего будущего. Общая задача для государства, для гражданского общества, для религиозных организаций, политических партий и средств массовой информации".

О борьбе с бедностью

"Причин для бедности на самом деле — не только в нашей стране, в мире вообще — очень много, но она всегда буквально придавливает человека, лишает его жизненных перспектив. Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации".

О поддержке семей с детьми

"Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой: больше детей — меньше налог".

"Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5,5 тысячи рублей. Предлагаю уже с 1 июля текущего года повысить его до 10 тысяч рублей. Понимаю, конечно, что и это немного, и тем не менее такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребёнок нуждается в заботе".

О медицине

"Сегодня самые сложные операции, используя новейшее оборудование, успешно делаются не только в федеральных, но и в региональных клиниках и центрах. Однако наряду с этим крайне важна и эффективная реабилитация. У нас просто не было никогда такой системы, но нужно с чего-то начинать, и работа здесь предстоит большая. Давайте начнем с создания хотя бы двух детских реабилитационных центров мирового уровня, так же, как мы делаем по перинатальным центрам, а затем будем двигаться дальше".

"У нас создана, фактически восстановлена система диспансеризации и регулярных профилактических осмотров. Они должны включать обследования на онкологические заболевания. Подчеркну: в обязательном порядке. Причем человеку надо дать возможность дистанционно записаться на прием, выбрать удобное время посещение клиники, включая вечерние часы и выходные дни, пройти осмотр без дополнительных формальностей".

Об ипотеке

"Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы, мы недавно говорили об этом в Казани. То есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, погасить позднее".

"С прошлого года для семей, в которых родился второй или последующий ребенок, действует программа по льготной ипотеке. Напомню, ставка для них — 6%. Все, что выше — субсидируется государством. Однако льготой воспользовалось всего 4,5 тысячи семей. Возникает вопрос — почему? Значит, предложенные условия в чем-то людям не подходят. Ну и понятно в чем, понятно почему. Семья, принимая решение о покупке жилья, строит планы на длительную перспективу, долгую. Сейчас, получается, взяли кредит, начали его погашать, и льгота заканчивается, потому что ставка субсидируется только первые три или пять лет кредита. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита".

О бизнесе

"Все наше законодательство нужно настроить на новую технологическую реальность. Оно, это законодательство, точнее, они, эти законы, не должны ограничивать установление передовых и перспективных отраслей, а должны помогать этому развитию".

О социальном контракте

"Для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт дает возможность сделать это. По оценкам, за пять лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 миллионов человек. Поручаю правительству уже начиная со следующего года на условиях софинансирования регионов оказать содействие субъектам федерации, которые активно внедряют практику социального контракта".

Об утилизации мусора

"Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от "мутных" структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор где и как придется".

Об экологии

"Я знаю, прекрасно знаю и понимаю, о чем там идет речь. Знаю, что весьма влиятельные лоббисты стараются всячески притормозить этот законопроект (о квотировании выбросов — Прим. ред.), и аргументы мне хорошо известны — сохранение рабочих мест, сложная экономическая ситуация. Но так не может продолжаться бесконечно. Не может. Напомню, что при принятии подобных решений мы должны руководствоваться не корпоративными интересами, не интересами отдельных уважаемых людей и компаний, а интересами народа России. Прошу принять закон в весеннюю сессию, уважаемые коллеги".

"Обращаюсь к представителям власти всех уровней. Делать вид, что ничего не происходит, уходить в сторону, отмахиваться от требований граждан абсолютно недопустимо. Эти вопросы трудны, конечно, но эти трудные вопросы обязательно надо решать".