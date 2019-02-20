Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин: Мы обязательно добьемся успеха 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин, завершая выступление с посланием Федеральному собранию, заявил, что только объединение усилий всех россиян поможет сохранить страну, как цивилизацию, основанную на собственной идентичности, и добиться успеха.
«Перед нами стоят масштабные задачи, мы идем к их решению системно и последовательно, выстраивая такую модель социального экономического развития, которая позволит обеспечить наилучшие условия для самореализации человека, а значит дать достойные ответы на вызовы стремительно меняющегося мира, сохранить Россию как цивилизацию, основанную на собственной идентичности, на многовековых традициях на культуре наших народов», — заявил президент, завершая выступление.
Он добавил, что добиться поставленных целей можно только объединив усилия. «При сплоченности общества, готовности всех нас достигать успехов в конкретных делах. … Эти условия прорывного развития невозможно перевести в цифры и показатели но именно они являются определяющими для достижения успеха, и этого успеха мы обязательно добьемся», — завершил выступление Путин.
Выступление главы государства, которое проходило в Гостином дворе, продолжалось 1 час 27 минут. Речь президента не менее 33 раз прерывалась аплодисментами, передает ТАСС.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Секретарь ОП: Путин в послании ответил на десятки волнующих граждан вопросов Путин пообещал реальные изменения в жизни россиян уже в этом году Кого бить по рукам, чтобы остановить рост цен
Комментарии8
Политика , ВЛАДИМИР ПУТИН , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Путин пошутил про присоединение Крыма
Политика
Журналисты едва не затоптали Терешкову после послания президента
Общество
Новый «Сармат»: Чего ждать от послания Путина
Политика
Путин раскрыл характеристики «Циркона»
Оружие Армия
Решена судьба бросившей сына в парке матери
Происшествия
Путин пообещал реальные изменения россиянам
Политика Общество
Пригожин поддержал Макаревича
Шоу-бизнес Общество
Ошибка Канделаки о послании Путина вызвала недоумение в Сети
Общество
Путин рассказал о «подхрюкивающих» американцам странах
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение