Путин: Мы обязательно добьемся успеха

Президент Владимир Путин , завершая выступление с посланием Федеральному собранию, заявил, что только объединение усилий всех россиян поможет сохранить страну, как цивилизацию, основанную на собственной идентичности, и добиться успеха.

«Перед нами стоят масштабные задачи, мы идем к их решению системно и последовательно, выстраивая такую модель социального экономического развития, которая позволит обеспечить наилучшие условия для самореализации человека, а значит дать достойные ответы на вызовы стремительно меняющегося мира, сохранить Россию как цивилизацию, основанную на собственной идентичности, на многовековых традициях на культуре наших народов», — заявил президент, завершая выступление.

Он добавил, что добиться поставленных целей можно только объединив усилия. «При сплоченности общества, готовности всех нас достигать успехов в конкретных делах. … Эти условия прорывного развития невозможно перевести в цифры и показатели но именно они являются определяющими для достижения успеха, и этого успеха мы обязательно добьемся», — завершил выступление Путин.