Путин признал устаревшим Договор о РСМД

Договор о ракетах средней и меньшей дальности устарел, заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

По его словам, с момента заключения соглашения в 1987 году в мире произошли серьезные изменения. Так, многие страны продолжили развивать ракеты, а США Россия — нет.

Тем не менее, США не смогли обосновать выход из ДРСМД. Президент подчеркнул, что обвинения России в невыполнении договора надуманные и не могут считаться аргументом.

Обвинения в адрес России сфабрикованы

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что обвинения России в том, что ракета 9М729 нарушает ДРСМД, построены лишь на сфабрикованных "разведданных" ЦРУ и геопространственной разведки США.

Кроме того, ведомство опровергло сообщения о подмене ракеты 9М729 на брифинге.

"Появление спустя месяц "утечки" в американских СМИ со ссылкой на две американские спецслужбы о том, что на брифинге Минобороны России 23 января для военных атташе якобы была представлена какая-то "другая" ракета, а не "9м729", показало, на ком "шапка горит", — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что на брифинге была показана модернизированная пусковая установка ОТРК "Искандер" и транспортно-пусковые контейнеры с ракетой "9м728", а также ее модификации с увеличенной боевой частью — "9м729", "доказав, что приписываемые данной ракете характеристики недостижимы".

"Появившиеся спустя месяц "вбросы" в американских СМИ о якобы существовании какой-то "другой" российской ракеты являются попытками американских спецслужб избежать дальнейшей ответственности за свою ложь", — подчеркнул он.