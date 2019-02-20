Путин пообещал реальные изменения россиянам

Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, заявил, что уже в этом году россияне должны почувствовать реальное улучшение жизни по итогам реализации национальных проектов.
Путин заявил, что в послании Федеральному Собранию намерен сосредоточиться на внутренних вопросах развития России.
«Снижать планку конкретных ориентиров нельзя», — отметил Путин. По его словам, Россия обязана двигаться только вперед, набирая скорость.
Глава государства подчеркнул, что ситуацию к лучшему нужно менять уже сейчас, правительство должно задавать тон.
Путин отметил, что на реализации национальных проектов можно сконцентрировать колоссальные ресурсы, которые страна заработала. «Их (средства) нам никто не подарил», — подчеркнул президент.
Трансляцию выступления Путина ведет RT. Также послание главы государства транслируют «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал.