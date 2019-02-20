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В Совфеде назвали выдумкой слова Порошенко о своих действиях на Майдане 

RT на русском 49 минут назад
Фото: ТАСС
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что он лично выносил погибших с Майдана.
«Цель одна — повысить свой рейтинг и стать президентом Украины. Если бы он говорил правду, то вспомнил бы, как приезжал в Крым уже после переворота. Он приезжал как миротворец, но вскоре позорно бежал из Крыма, сопровождаемый не вооружёнными силами, а крымчанами, которые были крайне возмущены тем, что произошло в Киеве. Это он не вспоминает, хотя это позорное событие — реальный факт», — отметил Цеков.
Сенатор добавил, что Порошенко хочет, как минимум, пройти во второй тур голосования, а дальше, по мнению Цекова, начнутся новые «сказки».
«Задача Порошенко, прежде всего, выиграть выборы любым путём, даже потеряв половину Украины. Людей, которые там (на Майдане. — RT) были, обозлит это враньё. Но многие не знают, подумают, что это так и есть. Порошенко не такой примитивный, он мог подтасовать факты. Возможно, он где-то был там, а остальное придумал. Он вообще способный выдумщик», — заключил Цеков.
Ранее Порошенко во время своего выступления в Ивано-Франковске на мероприятии, которое было посвящено событиям «евромайдана», заявил, что лично помогал выносить погибших с площади.
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Комментарии1
Политика , ПЕТР ПОРОШЕНКО , Сергей Цеков , Совет Федерации , Республика Крым
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