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Госдума обзаведется «стеной позора» 

Lenta.ru + ещё 15 4 часа назад
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»
Экстравагантно-популистские заявления и инициативы депутатов будут публиковать на сайте Госдумы, сообщила советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале в четверг, 21 февраля.
По ее словам, идею создания нового раздела на сайте поддержали все парламентарии. «Все же бывают случаи, когда депутат, не думая о коллегах, облике Государственной Думы, а главное о своем избирателе делает заявления, которые позорят и Думу, и его фракцию, да и весь депутатский корпус», — отметила Кашеварова.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду на то, что данная мера подтолкнет депутатов к тому, чтобы они «больше думали». «Было бы, наверное, правильно, прежде чем мы будем на сайте размещать эту информацию, проводить обязательно консультации с фракциями», — добавил он.
12 декабря в ГД был внесен законопроект о недопустимости оскорблении государственных символов в интернете. Как говорится в пояснительной записке, даже в интернете должны соблюдаться правила поведения. Документ, согласно которому за «явно неуважительный» пост в соцсети грозит 15 суток ареста, прошел первое чтение.
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Политика , ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН , Госдума
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