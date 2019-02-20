Чего ждать от послания Путина

Первый год новой эпохи: Чего ждать россиянам от послания Путина

НСН выяснила, о чем будет говорить в своем ежегодном послании президент России.

В среду, 20 февраля президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Это будет второе выступление российского президента, проходящее за пределами Кремля. По официальной версии, выбор места обусловлен продолжающимся ремонтом в Кремлевском дворце. Мероприятие начнется в 12.00 (мск) в Гостином дворе. Тогда как в прошлом году из-за необходимости демонстраций видео выбора пал на Манеж.

Эксперты полагают, что в этом году Владимир Путин затронет темы, касающиеся отношений России Белоруссии , Курильских островов, ситуации с мусором и космос. Кроме того российский лидер может не обойти вниманием и такие актуальные вопросы как Арктика, национальные проекты и волонтерство.

Отметим, что в прошлом году большая часть послания президента касалась новейшего российского вооружения. В частности были показаны кадры с испытаний тяжёлой межконтинентальной ракеты «Сармат», высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал», лазерного оружия и других. При этом глава государства подчеркнул, что оснащённость Вооружённых сил РФ возросла в 3,7 раза.

«Послание открывает новую эпоху в истории нашей страны. Речь идёт о самостоятельном, суверенном развитии России, которое гарантировано военной мощью, но при этом в центре этого развития остаётся человек. Очень важно, что наша страна имеет возможность ни под кого не подстраиваться, а, наоборот, готова гарантировать мир и неприменение ядерного оружия на континенте. Это тоже важный посыл, который изменит международную ситуацию в ближайшее время», — уверен Толстой.

Многие в стране, да и в мире обратили внимание на особенную продолжительность ежегодного послания российского лидера и задались вопросом о причине повышенного акцента на теме вооружения. Экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в эфире НСН объяснил, почему в речи Владимира Путина были расставлены именно такие акценты и как это следует воспринимать простым гражданам.

«Послание было, действительно, эпохальным, как сам Владимир Владимирович и сказал. Оно было не похожим по формату на все остальные — и в выборе места, и в том, что всё было с экранами, с видеороликами. Послание подытожило развитие России за последние 18 лет, и это было проиллюстрировано инфографикой, показаны цифры. Власть показала государству, что, как говорится, недаром ела свой хлеб, а реализовывала важнейшие задачи, связанные с обороноспособностью. Что, если мы и не могли в чём-то обеспечить — в медицине, пенсиях, зарплатах, то это не просто так, а потому что решали важнейшие задачи геополитического противостояния, и решили их», — заявил Матвейчев.

Однако не все эксперты были единодушны в своем мнении. Так, глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов в эфире НСН назвал ошибочным впечатление, что упор в речи президента был сделан именно на вооружение. Он объяснил такой эффект красочностью видеороликов, которые, по его словам, гораздо лучше запоминаются, чем цифры из первой части послания. Кроме того, политолог подчеркнул, что видеоролики с российским оружием должны были обеспечить у людей ощущение стабильности и защищённости, которые необходимы для анонсированного Путиным экономического рывка.

«Во-первых, даже по времени милитаристская часть заняла минут 20-25, в то время как всё остальное длилось почти полтора часа. Это было очень ярко, очень запоминающимся, но сказать, что это доминировало по времени в послании, было бы неправильно. Во-вторых, в социально-экономическом блоке прозвучало много интересных инициатив, важных для страны. Например, про увеличение бюджета здравоохранения в два раза, про доведение его доли ВВП до 5% — это важнейшие инициативы. Но понятно, что мы все любим красивую картинку. Возможно, на этот эффект Путин и рассчитывал, когда проектировал своё послание. Нужно понимать, что для рывка, развития, социально-экономических достижений нужна абсолютная стабильность, а это невозможно без сильной армии и средств вооружения», — уверен политолог.

Добавим. сегодняшнее послание пройдёт на фоне российско-американской риторики вокруг разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что снова могло бы подтолкнуть президента сместить акценты в сторону внешней политики и обороноспособности страны. Вопрос только в том, насколько Путин снова решится поражать и удивлять красивыми картинками или сделает акцент на социальную жизнь россиян в связи с падением рейтинга доверия к власти из-за пенсионной реформы и роста НДС.