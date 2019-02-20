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Михалков оценил кандидатуру Зеленского в президенты Украины 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Режиссер Никита Михалков оценил шансы актера Владимира Зеленского занять пост президента Украины.
В беседе с изданием «Политика сегодня» Михалков заявил, что избиратели видели Зеленского «только с положительной стороны», ведь он «никому ничего не обещал, и невыполненных обещаний у него нет».
«Только с позитивной стороны его знают люди, потому что смотрят телевизор и приходят на его концерты. Человек, который видит весь этот кавардак, творящийся на Украине, может подумать: а почему бы и не Зеленский? Хороший же мужик, веселый, может он как раз и сможет все уладить», — заметил режиссер.
При этом, по словам Михалкова, несмотря на высокие предвыборные рейтинги Зеленский может проиграть, поскольку борьба на выборах будет «нечистой».
«Я считаю, что возможности Зеленского вполне печальны в этой ситуации», — заявил он.
Согласно социологическим опросам, шоумен Владимир Зеленский опережает по рейтингам действующего президента Украины и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Комментарии1
Политика , ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО , Владимир Зеленский , НИКИТА МИХАЛКОВ
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