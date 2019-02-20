Михалков оценил кандидатуру Зеленского в президенты Украины

В беседе с изданием «Политика сегодня» Михалков заявил, что избиратели видели Зеленского «только с положительной стороны», ведь он «никому ничего не обещал, и невыполненных обещаний у него нет».

«Только с позитивной стороны его знают люди, потому что смотрят телевизор и приходят на его концерты. Человек, который видит весь этот кавардак, творящийся на Украине, может подумать: а почему бы и не Зеленский? Хороший же мужик, веселый, может он как раз и сможет все уладить», — заметил режиссер.

При этом, по словам Михалкова, несмотря на высокие предвыборные рейтинги Зеленский может проиграть, поскольку борьба на выборах будет «нечистой».

«Я считаю, что возможности Зеленского вполне печальны в этой ситуации», — заявил он.