Захарова ответила на призыв Украины в ООН лишить Россию права вето

Захарова отметила, что если хотя бы часть из «потока сознания» президента Украины была реализована, то от международных отношений и ООН не осталось бы ничего. Дипломат напомнила, что всемирная организация создавалась на неудачном опыте Лиги наций — право вето в Совбезе ООН стало инструментом, гарантирующим баланс сил и систему противовесов.

"Все, кто более или менее знают историю, я не причисляю к этим людям господина Порошенко, прекрасно понимают роль России в современном мире, масштаб и современное состояние международных отношений, понимают, что все, что говорил Порошенко, это абсолютно абсурдно — и про лишение права вето, и про исключение России из ООН", — цитирует РИА «Новости» ее слова.

Украина выступила с призывом лишить Россию право вето в ООН не в первые. В последний раз Порошенко выступал с аналогичным предложением в апреле прошлого года. Кроме того, в феврале 2018 года делегация Украины в ООН в ходе межправительственных переговоров на высоком уровне в Нью-Йорке призывала к реформированию СБ ООН, в частности, к изменению процедуры применения права вето.