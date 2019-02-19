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«Нас пугать — себе дороже». Депутат из Крыма об эсминце США в Черном море 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Американский эсминец "Дональд Кук" направляется в Черное море во второй раз с начала года, сообщается на сайте Шестого флота ВМС США.
"Каждый визит сюда дает нам уникальную возможность сотрудничества с нашими морскими партнерами", — заявил командующий Мэтью Пауэлл. Планируется, что "Дональд Кук" проведет совместные маневры с союзниками по НАТО и партнерами.
В национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские корабли контролируют действия американского эсминца. Отмечается, что непосредственный контроль осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".
Депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин в эфире радио Sputnik прокомментировал перемещение "Дональда Кука" в Черное море.
"Уже второй раз с начала года они направляют этот эсминец в Черное море. Понятно, что хотят этим продемонстрировать свою силу. Но если они пытаются нас запугать — то это себе дороже, нас этим не запугаешь. Не исключено также, что плюс к этому они хотят перед выборами на Украине (пройдут 31 марта — ред.) оказать таким образом поддержку (президенту Украины Петру) Порошенко — боятся, видно, что без их поддержки победы ему не видать как своих ушей", — сказал Степан Кискин.
В январе "Дональд Кук" заходил в порт Батуми и принял участие в учениях с двумя кораблями береговой охраны Грузии. Эсминец "Дональд Кук" эксплуатируется с 1998 года. Основным его вооружением являются крылатые ракеты "Томагавк". На борту эскадренного миноносца располагается от 56 до 96 ракет этого типа.
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Политика , Армия , Дональд Кук , НАТО , ИА Sputnik , Республика Крым , США
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