«Нас пугать — себе дороже». Депутат из Крыма об эсминце США в Черном море

Американский эсминец "Дональд Кук" направляется в Черное море во второй раз с начала года, сообщается на сайте Шестого флота ВМС США.

"Каждый визит сюда дает нам уникальную возможность сотрудничества с нашими морскими партнерами", — заявил командующий Мэтью Пауэлл. Планируется, что "Дональд Кук" проведет совместные маневры с союзниками по НАТО и партнерами.

В национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские корабли контролируют действия американского эсминца. Отмечается, что непосредственный контроль осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".

Депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин в эфире радио Sputnik прокомментировал перемещение "Дональда Кука" в Черное море.

"Уже второй раз с начала года они направляют этот эсминец в Черное море. Понятно, что хотят этим продемонстрировать свою силу. Но если они пытаются нас запугать — то это себе дороже, нас этим не запугаешь. Не исключено также, что плюс к этому они хотят перед выборами на Украине (пройдут 31 марта — ред.) оказать таким образом поддержку (президенту Украины Петру) Порошенко — боятся, видно, что без их поддержки победы ему не видать как своих ушей", — сказал Степан Кискин.

В январе "Дональд Кук" заходил в порт Батуми и принял участие в учениях с двумя кораблями береговой охраны Грузии. Эсминец "Дональд Кук" эксплуатируется с 1998 года. Основным его вооружением являются крылатые ракеты "Томагавк". На борту эскадренного миноносца располагается от 56 до 96 ракет этого типа.