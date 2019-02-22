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Памфилова призвала власти Петербурга провести «красивую и чистую» избирательную кампанию 

ТАСС + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова надеется, что губернаторские и муниципальные выборы в Санкт-Петербурге в сентябре пройдут чисто, прозрачно и вернут доверие граждан.
"Это [будет] сложная кампания. Мы знаем, насколько сложна она была в 2014 году Великий город достоин красивой кампании, чистой кампании, прозрачной кампании", — сказала она в пятницу, открывая заседание Совета председателей избирательных комиссий субъектов РФ.
Памфилова выразила надежду на то, что ни со стороны исполнительной власти города, ни со стороны законодательной не будет никакого административного неправомерного вмешательства в выборы.
Глава ЦИК призвала избирательную систему Петербурга "быть во всеоружии, чтобы у жителей предстоящие выборы вызывали максимальное доверие".
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Политика , ЭЛЛА ПАМФИЛОВА , Правительство Санкт-Петербурга , Центризбирком России , Санкт-Петербург
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