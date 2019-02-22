Памфилова призвала власти Петербурга провести «красивую и чистую» избирательную кампанию

"Это [будет] сложная кампания. Мы знаем, насколько сложна она была в 2014 году Великий город достоин красивой кампании, чистой кампании, прозрачной кампании", — сказала она в пятницу, открывая заседание Совета председателей избирательных комиссий субъектов РФ.

Памфилова выразила надежду на то, что ни со стороны исполнительной власти города, ни со стороны законодательной не будет никакого административного неправомерного вмешательства в выборы.

Глава ЦИК призвала избирательную систему Петербурга "быть во всеоружии, чтобы у жителей предстоящие выборы вызывали максимальное доверие".