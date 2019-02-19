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Путин планирует обсудить с Нетаньяху ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин планирует обсудить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 21 февраля обстановку в Сирии и на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать первого февраля состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, который посетит Россию с рабочим визитом", — говорится в сообщении.
"Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, включая проблематику палестино-израильского урегулирования и обстановку в Сирии", — отметили в пресс-службе.
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Политика , БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ , ВЛАДИМИР ПУТИН , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Израиль , Сирия
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