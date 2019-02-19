Оксана Пушкина нашла во власти недалеких мужланов и поставила их на место

Российские чиновники должны перестать унижать женщин и навязывать им роль инкубатора, который только и может, что производить детей. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, комментируя слова губернатора Калужской области Анатолия Артамонова о необходимости стимулировать россиянок рожать больше, передает агентство «Москва».

«Дети для женщины — это плод любви. Это ответственный момент в жизни любой семьи. Это радостное и желанное событие. Это дело двоих — мужчины и женщины! Прекратите оскорблять и унижать женщин в публичном пространстве, навязывая им роль инкубатора», — сказала Пушкина.

Депутат напомнила, что в 2018 году в России зарегистрировано 600 тысяч разводов, а в России матери-одиночки — это уязвимая группа. По ее словам, в стране должны быть созданы условия для того, чтобы женщина захотела рожать и не боялась остаться одна без средств к существованию. Для этого в первую очередь необходимо ликвидировать дискриминацию в трудовых отношениях, сравнять женщин и мужчин в зарплате и премиях.

Пушкина назвала Артамонова и тех, кто делает подобные высказывания, недалекими мужланами. Она предположила, что никакие штрафы не остановят человека от некорректного поведения в адрес женщин, «если в голове и в душе пусто».