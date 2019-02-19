В. Володин предложил Госдуме расследовать фейки и вбросы в СМИ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил членам нижней палаты парламента рассматривать каждый случай информационных вбросов и фейков в СМИ, чтобы впоследствии наказывать журналистов за недостоверную информацию. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Уважаемые коллеги, как вы считаете, стоит ли нам в данном случае и в последующих, когда придумывают темы, которые у нас не рассматриваются как законодательные инициативы, как предложения, запрашивать информацию у СМИ, откуда эта информация?

Они начинают придумывать эти инициативы, причем со ссылкой на источники. Если это все придумано — это фейк», — заявил В. Володин.

Спикер Госдумы добавил, что в других странах, в частности, во Франции, законодательство жестко наказывает журналистов за распространение фейков. «Было бы правильно дать поручение разобраться в этом вопросе, и дальше пусть включаются процессуальные вещи, которые повлекут за собой ответственность тех, кто это совершил», — подчеркнул В. Володин.

Также парламентарий заявил, что недостоверная формациям в СМИ «травмирует граждан», «портит настроение» избирателей, приводя их к стрессу. «С нас ответственность не снимается, но ответственность должна быть и у СМИ, потому что информация, которую они публикуют, должна быть проверена. Наши граждане не должны подвергаться постоянным стрессам, которые носят надуманный характер.

Никому не позволительно придумывать того, чего нет. Это ложь, клевета и эти действия должны наказываться по закону. Мы должны защитить наших избирателей от лживой информации», — заключил В. Володин.