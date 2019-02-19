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«Гитлеровцы тоже пытались»: Пушков врезал Украине за «Т-34» 

Газета.Ru + ещё 3 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал действия посольства Украины в США, призвавшего представителей американских кинотеатров отказаться от показа российской картины "Т-34" Алексея Сидорова.
У себя в твиттере Пушков отметил, что Украина всеми силами пытается сорвать показ российской военной драмы в Северной Америке. "Гитлеровцы тоже пытались остановить Т-34 на фронтах Второй мировой — не остановили. И эти не остановят — ни фильм об одном из символов нашей победы, ни память о ней", — написал Пушков.
Ранее стало известно, что в Сан-Франциско сорвали показ фильма "Т-34".
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Политика , Алексей Сидоров , АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ , Совет Федерации , США
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