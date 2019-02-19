Кадыров сочинил на больничном стихи о родном тейпе

Глава Чечни Рамзан Кадыров на больничном сочинил стихи о родном тейпе Беной с родовым центром в одноименном селе Беной Ножай-Юртовского района. Об этом сообщил сайт «Царьград» со ссылкой на министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова.

«В созвездии тепла я душу распростер. Здесь дремлет тишина, здесь говорит костер. Здесь мысли разбрелись, умчались, кто куда. Здесь небо как гранит, здесь чистая вода. Здесь воздух исполин, здесь заторможен бег. Здесь братья на подбор в неистовой борьбе. Усталость, гнев и боль проходят стороной. Благодарю тебя, мой трепетный Беной», — процитировал стихотворение Рамзана Кадырова республиканский министр.

По словам Джамбулата Умарова, глава Чечни в настоящее время проходит плановую диагностику. Кадыров восстанавливается после простуды и в плановой проверке здоровья ничего необычного нет, рассказал министр Чеченской Республики.

При этом Умаров подчеркнул, что деятельность главы Чечни «ни на секунду не прекращалась, и прекратиться не может».

В частности, Кадыров провел расширенное совещание, по итогам которого отметил, что в регионе «все в порядке, все хорошо».