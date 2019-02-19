В. Милонов призвал россиянок учиться быть хорошими женами в церкви, а не на курсах

«Это суррогат, который заменяет какие-то искренние вещи. Как стать настоящей женой? Если бегаешь направо и налево, то никогда женой и не станешь. Мужикам нужна любовь, нужны отношения, а на курсах любить не научат. Лучше бы в церковь сходила, поняла бы хоть, что такое настоящие ценности», — заявил В. Милонов.

При этом он отметил, что организаторами таких курсов являются мошенники.

«Когда дело касается вопроса о желании создать семью, мужчина обращает внимание не на сиюминутные вещи, а думает: готов ли он провести с этой женщиной долгие годы. Курсы в этом случае бесполезны. Организаторы таких курсов — мошенники», — добавил В. Милонов.

Он обратил внимание, что при таком подходе к отношениям никто не гарантирует, что мужчина не уйдет к более успешной женщине.