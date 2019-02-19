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В. Милонов призвал россиянок учиться быть хорошими женами в церкви, а не на курсах 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов («Единая Россия») призывает россиянок учиться быть настоящими женами не на курсах, а в церкви. Такую позицию он озвучил Агентству городских новостей «Москва».
«Это суррогат, который заменяет какие-то искренние вещи. Как стать настоящей женой? Если бегаешь направо и налево, то никогда женой и не станешь. Мужикам нужна любовь, нужны отношения, а на курсах любить не научат. Лучше бы в церковь сходила, поняла бы хоть, что такое настоящие ценности», — заявил В. Милонов.
При этом он отметил, что организаторами таких курсов являются мошенники.
«Когда дело касается вопроса о желании создать семью, мужчина обращает внимание не на сиюминутные вещи, а думает: готов ли он провести с этой женщиной долгие годы. Курсы в этом случае бесполезны. Организаторы таких курсов — мошенники», — добавил В. Милонов.
Он обратил внимание, что при таком подходе к отношениям никто не гарантирует, что мужчина не уйдет к более успешной женщине.
«Мы понимаем, что такие курсы включают в себя не только обычные знания, но и всякую гадость тоже. Будешь ты у него пятой-шестой-десятой и бросит он тебя, когда придет более успешная выпускница новых курсов. Счастье она на этом точно не построит», — резюмировал В. Милонов.
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Политика , ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ , Единая Россия , Госдума , АГН "Москва"
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