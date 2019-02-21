В МИД прокомментировали слова Болтона про военного атташе Венесуэлы 

ДЕРЕВНЯ МАРИНКИНО (Владимирская область), 21 фев — РИА Новости. Слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона про военного атташе Венесуэлы при ООН являются продолжением вмешательства во внутренние дела страны, сказал РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
Советник президента США Джон Болтон заявил о переходе еще одного высокопоставленного военного чиновника Венесуэлы на сторону самопровозглашенного президента Хуана Гуаидо.
Ранее военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва заявил о «разрыве отношений» с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и призвал других членов вооруженных сил страны признать Хуана Гуаидо в качестве легитимного президента. На этот раз сторону Гуаидо принял военный атташе Венесуэлы в ООН Педро Чиринос.
"Это просто продолжение политики вмешательства во внутренние дела, что они хотят «расковырять» ситуацию изнутри, чтобы посеять вражду между армией и правительством. Болтон известен своими «ястребиными» высказываниями. Сейчас же он… говорит, что президент Никарагуа следующий. Все ясно", — сказал Ильичев РИА Новости.
Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период работы временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США». Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.