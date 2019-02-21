В МИД прокомментировали слова Болтона про военного атташе Венесуэлы

Советник президента США Джон Болтон заявил о переходе еще одного высокопоставленного военного чиновника Венесуэлы на сторону самопровозглашенного президента Хуана Гуаидо.

Ранее военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва заявил о «разрыве отношений» с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и призвал других членов вооруженных сил страны признать Хуана Гуаидо в качестве легитимного президента. На этот раз сторону Гуаидо принял военный атташе Венесуэлы в ООН Педро Чиринос.

"Это просто продолжение политики вмешательства во внутренние дела, что они хотят «расковырять» ситуацию изнутри, чтобы посеять вражду между армией и правительством. Болтон известен своими «ястребиными» высказываниями. Сейчас же он… говорит, что президент Никарагуа следующий. Все ясно", — сказал Ильичев РИА Новости.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период работы временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США». Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.