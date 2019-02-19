Законы, вступающие в силу 19 февраля

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2019 года № 107 «О лицензировании импорта щебня, гравия, отсевов дробления, материалов из отсевов дробления и смесей, компонентами которых являются щебень, гравий и песок»

С 12 февраля по 11 августа 2019 года ввозить в Россию щебень, гравий, отсевы дробления и материалы из них можно только после получения лицензии. Исключение составляют стран-участницы ЕАЭС

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2019 года № 93 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам маркировки акцизными марками табачной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию»

В ряд правительственных актов по вопросам маркировки акцизными марками ввозимой в Россию табачной продукции внесены изменения. В частности, до 200 рублей за тысячу штук без учета НДС увеличена цена акцизной марки. Также скорректирован порядок их изготовления.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2019 года № 92 «Об утверждении методики распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации»

Утверждена новая методика распределения между регионам субвенций на реализацию переданных им полномочий в области водных отношений, выделяемых из федерального бюджета.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2019 года № 90 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 464»

Расширены границы территории опережающего социально-экономического развития «Николаевск» (ТОР «Николаевск»). В неё включены пять земельных участков, расположенных на территории городского поселения «Рабочий посёлок Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края.

На этой территории будет реализован инвестиционный проект по восстановлению и развитию завода по ремонту и строительству судов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2019 года № 89 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. № 879»

Расширена территория опережающего социально-экономического развития «Приамурская» (ТОР «Приамурская»). В неё включен земельный участок, расположенный на территории Бурейского района Амурской области. Здесь планируется создать вагоноколёсную мастерскую производственной мощностью до 7200 колёсных пар в год.

Расширение ТОР «Приамурская» позволит привлечь частные инвестиции в размере около 170 млн рублей, создать новые рабочие места. Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят около 260 млн рублей.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2019 года № 87 «О внесении изменений в Правила распоряжения управляющей компанией, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития, переданными ей в собственность или аренду находящимися в государственной и муниципальной собственности земельными участками, зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на территории опережающего социально-экономического развития, а также объектами инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития»

Компании, управляющие территориями опережающего социально-экономического развития (ТОСР), наделены правом предоставления согласия на передачу в залог права аренды земельного участка, находящегося их собственности и предоставленного резиденту ТОСР.