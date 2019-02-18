В Совфеде заявили о контроле России над ситуацией в Арктике

По словам председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности, пока не происходит эскалации напряженности, Россия просто наблюдает за развитием ситуации.

Ситуация в Арктике находится под контролем у России, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Ситуация в арктическом макрорегионе находится у нас под контролем. До поры, пока не происходит эскалации напряженности, мы просто наблюдаем за развитием ситуации», — цитирует Бондарева РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что на любую агрессию со стороны страны-члена НАТО будет дан незамедлительный ответ.

Накануне в британской прессе появилось высказывание министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что Лондон намерен нарастить военное присутствие в Арктике. По словам министра это якобы необходимо для защиты северного фланга НАТО от «угроз со стороны России».