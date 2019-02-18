МИД: Россия считает провокацией планы по доставке в Венесуэлу «неких гуманитарных грузов»

Россия считает срежиссированной провокацией планы по доставке 23 февраля в Венесуэлу "неких гуманитарных грузов". Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, если речь "идет о стремлении помочь некими гуманитарными грузами населению страны", то резонно задать несколько вопросов: почему, например, вместо "лицемерной попытки" ввезти "помощь" на пару сотен миллионов долларов не снять блокирование счетов венесуэльских госпредприятий в американских банках на $11 млрд или не задействовать "имеющие большой и неоценимый опыт в проведении подобных операций специализированные учреждения ООН".