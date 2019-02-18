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МИД: Россия считает провокацией планы по доставке в Венесуэлу «неких гуманитарных грузов» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия считает срежиссированной провокацией планы по доставке 23 февраля в Венесуэлу "неких гуманитарных грузов". Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По ее словам, если речь "идет о стремлении помочь некими гуманитарными грузами населению страны", то резонно задать несколько вопросов: почему, например, вместо "лицемерной попытки" ввезти "помощь" на пару сотен миллионов долларов не снять блокирование счетов венесуэльских госпредприятий в американских банках на $11 млрд или не задействовать "имеющие большой и неоценимый опыт в проведении подобных операций специализированные учреждения ООН".
"Вопросы отпадают, если речь идет о срежиссированной провокации и спекулировании на благородной цели. Тогда обоснован другой вопрос, прежде всего, латиноамериканцам, — отметила дипломат. — Мы знаем, что непростая история региона выработала там стойкую аллергию к иностранному военному вмешательству, которое приходило, как правило, "с севера", со стороны США. Знаем, что все страны Латинской Америки и Карибского бассейна, независимо от политической окраски их правительств, высказались против военного вмешательства в Венесуэлу".
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