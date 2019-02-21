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Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор 

Российская Газета + ещё 43 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России и премьер-министр Израиля обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки, сообщили в пресс-службе Кремля.
Разговор состоялся по инициативе израильской стороны. Напомним, что на сегодня был запланирован рабочий визит Биньямина Нетаньяху в Россию, но он был перенесен из-за внутренних дел в Израиле. Как следует из сообщения Кремля, визит состоится в ближайшее время.
Также Биньямин Нетаньяху поздравил Владимира Путина с наступающим Днем защитника Отечества.
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Политика , Ближний Восток , БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ , ВЛАДИМИР ПУТИН , Израиль
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