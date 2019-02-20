Путин рассказал о «подхрюкивающих» американцам странах

Президент РФ Владимир в послании Федеральному собранию прокомментировал выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По мнению президента, американцы сами нарушают договор, потом «ищут оправдания и назначают виновных».

«А сателлиты им подхрюкивают по этому вопросу», — заявил Путин.

Президент заявил, что американцам стоило «честно сказать» о желании выйти из ДРСМД, как это было с договором по ПРО, а не использовать надуманные поводы.

По его мнению, США демонстративно пренебрегли положениями ДРСМД, размещая пусковые установки в Румынии и Польше. Кроме того, они разработали ракету, нарушающую договор. Путин предупредил, что Россия примет зеркальные меры, если Штаты разместят ракеты в Европе. Он подчеркнул, что первой Москва на такой шаг не пойдет.

Президент напомнил о новом российском комплексе «Авангард» и межконтинентальной баллистической ракете «Сармат». По его словам, весной 2019-го будет спущена на воду первая подлодка-носитель «Посейдона».

«Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия, и уже потом принимают решения о создании оружия, которое может угрожать нашей стране», — отметил он.

При этом Путин подчеркнул, что Россия хочет иметь «полноценные, дружеские» отношения США.

«Мы готовы к переговорам по разоруженческой тематике, но стучаться в закрытую дверь больше не будем», — сказал российский президент.

США приостановили свое участие в ДРСМД со 2 февраля 2019-го. В Штатах заявили, что выйдут из соглашения через шесть месяцев, если Россия не выполнит свои обязательства. Сообщалось, что американцы считают российскую крылатую ракету 9М729 нарушающей ДРСМД.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что Москва приостанавливает участие в договоре в качестве зеркального ответа. В России не раз заявляли, что Москва строго соблюдает положения ДРСМД. Также российские власти обвиняли в нарушениях Вашингтон.