Лавров посетит Вьетнам с официальным визитом

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства

Отмечается, что Лавров примет участие в конференции «Международное сотрудничество в неспокойном мире».

В ходе конференции российские и вьетнамские эксперты в области мировой и региональной политики и экономики рассмотрят перспективы развития Азиатско-Тихоокеанского региона в современных условиях, обсудят актуальные вопросы продвижения российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнёрства.