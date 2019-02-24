Лавров посетит Вьетнам с официальным визитом 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет находиться во Вьетнаме 24-25 февраля.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что Лавров примет участие в конференции «Международное сотрудничество в неспокойном мире».
В ходе конференции российские и вьетнамские эксперты в области мировой и региональной политики и экономики рассмотрят перспективы развития Азиатско-Тихоокеанского региона в современных условиях, обсудят актуальные вопросы продвижения российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнёрства.
В конце декабря 2018 года Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком отметил, что «встречи на высшем уровне придают динамику отношениям России и Вьетнама».