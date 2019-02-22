Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24-25 февраля посетит Вьетнам, может встретиться с руководством вьетнамского МИД, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать четвертого — двадцать пятого февраля глава российского внешнеполитического ведомства посетит Вьетнам для участия в конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире" в городе Хошимин", — сказала она во время брифинга.
"На полях конференции возможен краткий контакт министра иностранных дел России с руководством министерства иностранных дел принимающей стороны и местных властей", — добавила Захарова.