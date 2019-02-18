Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назначил председателя правительства Муслима Хучиева врио главы региона, сообщает Lenta.ru.
В подписанном документе сказано, что возложение обязанностей на Хучиева связано с "временной нетрудоспособностью" Кадырова. Как передает "Говорит Москва", политик уезжал на деловые встречи в ОАЭ.
Некоторое время не было точно известно, по какой конкретно причине Кадыров выбрал врио главы республики. Однако вскоре он оставил запись на своем канале в Telegram.
Кадыров заявил, что у него наблюдались некоторые проблемы со здоровьем. Поэтому ему пришлось прибегнуть к статье 76 Конституции ЧР.
"Совсем недавно я совершил двухдневную инспекционную поездку высоко в горы. В условиях снегопада и сильного ветра немного простудился. Как следствие — небольшое недомогание, температура и грипп. На последующие дни у меня были запланированы важные командировки. Поэтому согласно статьи 76 Конституции ЧР временно поручил исполнение обязанностей Главы ЧР Председателю Правительства ЧР Муслиму Хучиеву и Чечня была представлена на этих серьезных мероприятиях. Хвала Аллаху, организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня. Всё теперь нормально. С 16 февраля в полном объёме выполняю свои должностные обязанности. И вам советую заниматься спортом, если желаете быстро справиться с разными недугами", — сообщил Кадыров.