Кадыров назначил врио главы Чеченской республики

В подписанном документе сказано, что возложение обязанностей на Хучиева связано с "временной нетрудоспособностью" Кадырова. Как передает "Говорит Москва", политик уезжал на деловые встречи в ОАЭ

Некоторое время не было точно известно, по какой конкретно причине Кадыров выбрал врио главы республики. Однако вскоре он оставил запись на своем канале в Telegram.

Кадыров заявил, что у него наблюдались некоторые проблемы со здоровьем. Поэтому ему пришлось прибегнуть к статье 76 Конституции ЧР.