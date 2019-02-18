Рокировка из-за «вынужденного тупика»: Россия вышла из агрессивной игры США по Донбассу

Переговоры Волкер-Сурков на сегодня заморожены

Дело в том, что несмотря на то, что гарантами выполнения обоих вариантов минских соглашения наряду с Россией были Франция Германия это не привело ни к каким подвижкам Украины в деле реализации своих обязательств. При этом, причину этого часто видели в ориентации Киева на Вашингтон, из-за чего и возник текущий дополнительный переговорный формат Волкера и Суркова.

И сегодня Волкер на этот счет заявил, что Россия приостановила свое участие в данных переговорах, вплоть до прояснения ситуации по вопросу выборов на Украине, которые пройдут 31 марта 2019 года и на которые Москва не хочет оказывать своего практического влияния.

Впрочем, главной причиной заморозки переговорного процесса являются неконструктивные действия современной украинской власти, которые выразились в Керченском инциденте и в нежелании России вести переговоры с командой президента Украины Петра Порошенко

Соответственно, Волкер здесь не сказал ничего нового, а его заявление является достаточно нейтральным, поэтому возникает вопрос, а стоит ли вообще нам ждать возобновления этого переговорного формата после проведения выборов на Украине, или все-таки нет.

Формат Волкер-Сурков не вписан в минские соглашения

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что практика показала, что вести эти переговоры с Волкером нет никакого смысла, и на этот счет у нас есть несколько причин.

Например, здесь не надо забывать про то обстоятельство, что сам такой формат появился после того, как к власти в США в 2017 году пришел президент Дональд Трамп . Ведь сама площадка образовалась после первых контактов России с новой американской администрацией.

«Данный формат был бесперспективен изначально в силу той позиции, которую занимают США по украинском кризису. И нужно сделать вывод, что позиция США по Украине не является переговорной позицией, поэтому в рамках переговоров Волкера и Суркова нельзя было добиться каких-либо существенных сдвигов по мирному урегулированию в Донбассе», — констатирует Шаповалов.

Как считает эксперт, позиция США на переговорах по Украине является способом давления на Россию, поэтому, учитывая данные факты и некоторые другие обстоятельства американской внешнеполитической линии, с Волкером Суркову разговаривать не о чем.

Разговаривать с США по Донбассу не имеет смысла

Кроме того, нельзя забывать про то, что переговорная площадка Волкера и Суркова не имеет никакого отношения к минским соглашениям, про которые спецпредставитель США как раз и позволил себе высказаться на Мюнхенской конференции по безопасности. Там он заявил от лица США, что эти соглашения не выполняются, хотя на практике американцы не имеют никакого отношения к данному договорному пакету.

«Естественно, нужно вести переговоры со всеми, и по всем поводам, если существует кризисная ситуация, но все это имеет смысл только в том случае, если стороны хотят о чем-то договориться, но это как раз не про Соединенные Штаты», — резюмирует Шаповалов.

По словам Владимира Леонидовича, современная американская позиция по Украине не является компромиссной и не может быть такой по определению, причем это никак не связано с наличием президента Порошенко и предстоящими украинскими выборами.

«Нет оснований говорить про то, что выборы на Украине могут что-либо изменить по той причине, что данная страна не является на сегодня суверенным государством и не принимает самостоятельных решений по внешней политике», — заключает Шаповалов.

Выборы на Украине не изменят переговорную повестку по Донбассу

Следовательно, невелика разница, кто будет сидеть в Киеве — Порошенко или его главный на сегодня противник в лице Юлии Тимошенко . Более того, можно вспомнить высказывание Юлии Владимировны про будущий формат переговоров по судьбе Донбасса.

ФБА «Экономика сегодня»

«По ее мнению, Францию и Германию в качестве переговорщиков в минском процессе необходимо заменить на США и Великобританию, и это говорит о том, что избрание ее украинским президентом не улучшит ситуацию в Донбассе», — констатирует Шаповалов.

Очевидно, что Россия не пойдет на смену переговорного формата, не говоря уже про то, что после отстранения Франции и Германии от переговоров по Донбассу, минские соглашения будут дезавуированы, а значит, и вся договорная система в рамках данного кризиса.

«Изменения здесь возможны только в том случае, если на Украине к власти придет партия мира, а это отнюдь не Порошенко с Тимошенко, после чего Киев и начнет предпринимать какие-то реальные усилия по вопросу Донбасса», — резюмирует Шаповалов.

Шаповалов уверен, что рано или поздно позитивные сдвиги на Украине действительно произойдут, но вряд ли это случится после предстоящих выборов, в рамках которых общая ситуация складывается так, что, во-первых, у Порошенко существуют шансы сохранить свою власть, а все остальные реальные претенденты на переговорах с Россией говорят примерно те же вещи, что и украинский президент.

Таким образом, здесь нужно подождать действительно кардинальных изменений на Украине.