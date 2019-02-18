Карасин сообщил, что встретится с Абашидзе 27 февраля

"Встреча будет 27 февраля", — сказал он ТАСС в понедельник.

Ранее сообщалось, что переговоры пройдут в Праге.

Формат Карасин — Абашидзе существует шесть лет. Впервые дипломаты провели встречу в декабре 2012 года. С тех пор на переговорах, которые после разрыва дипломатических отношений в 2008 году являются единственным прямым диалогом официальных лиц двух стран, стороны обсуждают практические вопросы налаживания связей между Москвой и Тбилиси. Последний раз дипломаты встречались в Праге в октябре 2018 года.