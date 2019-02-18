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Массовая драка со стрельбой произошла в Москве
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

Карасин сообщил, что встретится с Абашидзе 27 февраля 

ТАСС 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил, что встретится со специальным представителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе 27 февраля.
"Встреча будет 27 февраля", — сказал он ТАСС в понедельник.
Ранее сообщалось, что переговоры пройдут в Праге.
Формат Карасин — Абашидзе существует шесть лет. Впервые дипломаты провели встречу в декабре 2012 года. С тех пор на переговорах, которые после разрыва дипломатических отношений в 2008 году являются единственным прямым диалогом официальных лиц двух стран, стороны обсуждают практические вопросы налаживания связей между Москвой и Тбилиси. Последний раз дипломаты встречались в Праге в октябре 2018 года.
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Политика , Кавказ , Зураб Абашидзе , Григорий Карасин , МИД , ИТАР-ТАСС , Грузия
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