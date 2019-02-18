Члены комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы законодательного собрания Приморья рекомендовали досрочно прекратить полномочия краевого депутата Руслана Маноконова, осужденного за мошенничество, сообщил РИА Новости председатель комитета Дмитрий Новиков.
В октябре 2018 года Фрунзенский районный суд во Владивостоке приговорил Маноконова к 4 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей по статье "Мошенничество при получении выплат". Помощника депутата Евгения Терлового суд приговорил по той же статье к трем годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей. По данным суда, депутату и его помощнику перечислили из бюджета края компенсации более чем на 1 миллион рублей за наём квартиры, где Маноконов не проживал. Недавно Приморский краевой суд смягчил депутату наказание до 3 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 450 тысяч рублей. Ущерб бюджету возмещен. Приговор вступил в силу.
"Приговор устоял (при пересмотре) в Приморском краевом суде, и мы, согласно требованиям закона, вынуждены снять с Маноконова полномочия из-за судимости. Сегодня комитет вынес свое решение. Полномочия будут сниматься на очередной сессии законодательного собрания, мы проголосуем и снимем полномочия с Маноконова, тем самым запустив процедуру выборов в городе Находка, потому что он был депутатом-одномандатником. В сентябре в Находке будут перевыборы", — сказал Новиков.