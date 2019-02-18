Посольство РФ не располагает никакой информацией о том, что сейчас происходит с Сергеем и Юлией Скрипаль, и очень обеспокоено этим фактом, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства в ответ на просьбу прокомментировать информацию СМИ об ухудшении здоровья Скрипаля.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Спустя некоторое время, в начале июля, 44-летняя британка Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери и затем была кремирована. Согласно утверждениям британских властей, смерть наступила из-за отравления тем же веществом, что и у Скрипалей. В воскресенье издание Times со ссылкой на британскую разведку сообщило, что состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось. По данным издания, ему оказывают медицинскую помощь на дому. При этом, как отмечает Times, врачи опасаются, что он не сможет полностью поправиться.
"К сожалению, британские власти не информируют посольство о состоянии здоровья Скрипалей, которые находятся в изоляции. У нас нет ни малейшего представления о том, что с ними происходит. Направленные в адрес Форин-офиса многочисленные запросы остаются без ответа", — напомнил представитель посольства.
Он отметил, что еще несколько месяцев племянница Скрипаля Виктория рассказывала со слов Юлии, что Скрипаль пребывает в добром здравии, а теперь, если верить газете, ему необходима медицинская помощь.
"Что же все это означает и к чему нас готовят, создавая подобный информационный фон? Ведут ли здесь дело к смерти Сергея Скрипаля и уничтожению улик, как это было в случае с Дон Стерджесс, сказать трудно. Но мы по-прежнему очень обеспокоены судьбой российских граждан, которые находятся в полной власти британских спецслужб. Возникает также и другой вопрос: позволят ли когда-либо Юлии Скрипаль вернуться на родину?" — отметил пресс-секретарь дипмиссии.