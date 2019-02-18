Российское посольство заявило, что не в курсе, что происходит со Скрипалями

Посольство РФ не располагает никакой информацией о том, что сейчас происходит с Сергеем и Юлией Скрипаль, и очень обеспокоено этим фактом, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства в ответ на просьбу прокомментировать информацию СМИ об ухудшении здоровья Скрипаля.

В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Спустя некоторое время, в начале июля, 44-летняя британка Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери и затем была кремирована. Согласно утверждениям британских властей, смерть наступила из-за отравления тем же веществом, что и у Скрипалей. В воскресенье издание Times со ссылкой на британскую разведку сообщило, что состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось. По данным издания, ему оказывают медицинскую помощь на дому. При этом, как отмечает Times , врачи опасаются, что он не сможет полностью поправиться.

"К сожалению, британские власти не информируют посольство о состоянии здоровья Скрипалей, которые находятся в изоляции. У нас нет ни малейшего представления о том, что с ними происходит. Направленные в адрес Форин-офиса многочисленные запросы остаются без ответа", — напомнил представитель посольства.

Он отметил, что еще несколько месяцев племянница Скрипаля Виктория рассказывала со слов Юлии, что Скрипаль пребывает в добром здравии, а теперь, если верить газете, ему необходима медицинская помощь.