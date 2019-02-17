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Пушков о речи Уильямсона: такое говорят перед объявлением войны 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия" заявил о враждебном тоне, доминирующем в выступлениях участников конференции по безопасности в Мюнхене. По словам Пушкова, враждебность нарастает, что бы не говорили политики "на личном уровне".
Как пример Пушков привел выступление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона. По мнению сенатора, Уильямсон был "исключительно агрессивен". К тому же, британцу разрешили выступить в первый день работы конференции, что задало тон конференции.
"На мой взгляд, такие речи произносят накануне объявления войны", — отметил Пушков.
Министр Уильямсон считает "мир все более опасным и темным местом" и призвал участников НАТО сплотиться.
"Давайте будем готовы справляться с российскими провокациями. Россия должна платить цену за свой авантюризм", — заявил Уильямсон.
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Политика , Алексей Пушков , Совет Федерации , НАТО , Москва , Мюнхен
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