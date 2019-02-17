Пушков о речи Уильямсона: такое говорят перед объявлением войны

Как пример Пушков привел выступление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона. По мнению сенатора, Уильямсон был "исключительно агрессивен". К тому же, британцу разрешили выступить в первый день работы конференции, что задало тон конференции.

"На мой взгляд, такие речи произносят накануне объявления войны", — отметил Пушков.

Министр Уильямсон считает "мир все более опасным и темным местом" и призвал участников НАТО сплотиться.