Без компромиссов: Москва призвала уничтожать террористов

"Это, пожалуй, максимальная концентрация террористов в регионе, а, может быть, и за его пределами", — сообщил дипломат.

По словам Вершинина, российская сторона уверена, что ликвидировать оплот террористов можно, не подвергая опасности мирное население, и с учетом озабоченности Турции вопросами безопасности.

Вершинин также высказался за начало диалога между официальным Дамаском и курдами после эвакуации американских войск из Сирии.