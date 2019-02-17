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Без компромиссов: Москва призвала уничтожать террористов 

Вести.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил о принципиальной позиции РФ в вопросе уничтожения террористов, засевших в сирийском Идлибе. На полях конференции по безопасности в Мюнхене Вершинин заявил, что "компромисс с ними невозможен". По информации российских дипломатов, до 90 процентов территории Идлиба находится под контролем "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ), пишет ТАСС.
"Это, пожалуй, максимальная концентрация террористов в регионе, а, может быть, и за его пределами", — сообщил дипломат.
По словам Вершинина, российская сторона уверена, что ликвидировать оплот террористов можно, не подвергая опасности мирное население, и с учетом озабоченности Турции вопросами безопасности.
Вершинин также высказался за начало диалога между официальным Дамаском и курдами после эвакуации американских войск из Сирии.
"Мы поддерживаем этот диалог", — добавил Вершинин.
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Политика , Ближний Восток , Сергей Вершинин , Джебхат ан-Нусра , ИТАР-ТАСС , Москва , Мюнхен
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