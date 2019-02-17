Медведев заявил, что обязан быть оптимистом

"Я обязан быть им. Более того, я сегодня именно на этом закончил своё выступление. Нет, я должен быть оптимистом. Если я не буду оптимистом, то вокруг меня вообще будет оголтелый пессимизм", — заявил он в интервью программе "Итоги недели" телеканала НТВ.

Он также выразил уверенность, что через шесть лет после выполнения национальных проектов Россия станет более современной и благополучной страной.

"Я уверен, и это абсолютно точно, что через шесть лет, после завершения работы над этими национальными проектами, мы действительно получим более современную и благополучную страну, в которой жить станет гораздо лучше, чем сейчас", — отметил он.

При этом, по мнению главы правительства, в достижении поставленных целей нет предела совершенству, и люди будут указывать на возникающие недостатки.