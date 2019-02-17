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Медведев заявил, что обязан быть оптимистом 

РИА Новости + ещё 3 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что если не будет оптимистом, то вокруг него будет "оголтелый пессимизм".
"Я обязан быть им. Более того, я сегодня именно на этом закончил своё выступление. Нет, я должен быть оптимистом. Если я не буду оптимистом, то вокруг меня вообще будет оголтелый пессимизм", — заявил он в интервью программе "Итоги недели" телеканала НТВ.
Он также выразил уверенность, что через шесть лет после выполнения национальных проектов Россия станет более современной и благополучной страной.
"Я уверен, и это абсолютно точно, что через шесть лет, после завершения работы над этими национальными проектами, мы действительно получим более современную и благополучную страну, в которой жить станет гораздо лучше, чем сейчас", — отметил он.
При этом, по мнению главы правительства, в достижении поставленных целей нет предела совершенству, и люди будут указывать на возникающие недостатки.
"Люди, которые не погружены в различные нормативные акты и особенно не следят за какими-то цифрами, должны сказать: да, есть проблемы, есть недостатки, но мы видим, что происходят изменения, и эти изменения в благоприятную сторону. Это важнее всего", — подытожил он.
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Политика , Дмитрий Медведев , НТВ
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