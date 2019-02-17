Путин поздравил молодежь с Днем российских студенческих отрядов

Президент России Владимир Путин поздравил молодых людей с Днем российских студенческих отрядов. Об этом говорится в телеграмме на сайте Кремля.

В 2019 году движение студенческих отрядов отмечает 60-летний юбилей. За это время учащиеся вузов внесли значимый вклад в социально-экономическое развитие страны. Девушки и юноши участвовали в строительстве дорог, городов и поселков, поднимали целину, работали на промышленных предприятиях. Этот «трудовой семестр» для студентов президент назвал профессиональной и жизненной школой.

«Важно, что эти замечательные традиции продолжаются, и сегодня для энергичных, неравнодушных представителей молодежи открываются новые горизонты для приложения их сил и талантов», — отметил Владимир Путин.

Российский лидер выделил несколько качеств, необходимых для достижения целей: добросовестная работа, полная самоотдача, дружба и вера в товарищей.

День Российских студенческих отрядов ежегодно празднуют 17 февраля начиная с 2015 года. В России движение зародилось в 1959-м. За это время в студотрядах трудились более 19 миллионов человек.