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Путин поздравил молодежь с Днем российских студенческих отрядов 

360tv.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил молодых людей с Днем российских студенческих отрядов. Об этом говорится в телеграмме на сайте Кремля.
В 2019 году движение студенческих отрядов отмечает 60-летний юбилей. За это время учащиеся вузов внесли значимый вклад в социально-экономическое развитие страны. Девушки и юноши участвовали в строительстве дорог, городов и поселков, поднимали целину, работали на промышленных предприятиях. Этот «трудовой семестр» для студентов президент назвал профессиональной и жизненной школой.
«Важно, что эти замечательные традиции продолжаются, и сегодня для энергичных, неравнодушных представителей молодежи открываются новые горизонты для приложения их сил и талантов», — отметил Владимир Путин.
Российский лидер выделил несколько качеств, необходимых для достижения целей: добросовестная работа, полная самоотдача, дружба и вера в товарищей.
День Российских студенческих отрядов ежегодно празднуют 17 февраля начиная с 2015 года. В России движение зародилось в 1959-м. За это время в студотрядах трудились более 19 миллионов человек.
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