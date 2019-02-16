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ЕС хочет наказать крымчан за их выбор, отказывая в визах, полагает Лавров 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Москва воспринимает отказ в выдаче шенгенских виз крымчанам как наказание за их волеизъявление, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На них (жителей Крыма) не распространяется возможность получения шенгенских виз. Я вчера встречался и говорил об этом с (главой дипломатии ЕС) Федерикой Могерини, говорим об этом и с другими представителями ЕС. Это чистая дискриминация по политическим мотивам, наказание за свободное волеизъявление. И возразить нашим коллегам на это утверждение нечего, они так глаза опускают и уходят от разговора", — заявил Лавров на пресс-конференции в Мюнхене, где министр участвовал в конференции по безопасности.
Он подчеркнул, что Россия будет продолжать работать над этой проблемой.
Консульства и визовые центры США и стран ЕС не выдают визы крымчанам по российским загранпаспортам. Все визовые операции жители полуострова могут совершить только на Украине и по украинским документам.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика , Федерика Могерини , Сергей Лавров , МИД , ЕС , ООН , Москва , Республика Крым
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