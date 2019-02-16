ЕС хочет наказать крымчан за их выбор, отказывая в визах, полагает Лавров

"На них (жителей Крыма) не распространяется возможность получения шенгенских виз. Я вчера встречался и говорил об этом с (главой дипломатии ЕС) Федерикой Могерини, говорим об этом и с другими представителями ЕС. Это чистая дискриминация по политическим мотивам, наказание за свободное волеизъявление. И возразить нашим коллегам на это утверждение нечего, они так глаза опускают и уходят от разговора", — заявил Лавров на пресс-конференции в Мюнхене, где министр участвовал в конференции по безопасности.

Он подчеркнул, что Россия будет продолжать работать над этой проблемой.

Консульства и визовые центры США и стран ЕС не выдают визы крымчанам по российским загранпаспортам. Все визовые операции жители полуострова могут совершить только на Украине и по украинским документам.