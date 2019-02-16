Москва воспринимает отказ в выдаче шенгенских виз крымчанам как наказание за их волеизъявление, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На них (жителей Крыма) не распространяется возможность получения шенгенских виз. Я вчера встречался и говорил об этом с (главой дипломатии ЕС) Федерикой Могерини, говорим об этом и с другими представителями ЕС. Это чистая дискриминация по политическим мотивам, наказание за свободное волеизъявление. И возразить нашим коллегам на это утверждение нечего, они так глаза опускают и уходят от разговора", — заявил Лавров на пресс-конференции в Мюнхене, где министр участвовал в конференции по безопасности.
Он подчеркнул, что Россия будет продолжать работать над этой проблемой.
Консульства и визовые центры США и стран ЕС не выдают визы крымчанам по российским загранпаспортам. Все визовые операции жители полуострова могут совершить только на Украине и по украинским документам.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".