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Путин примет участие в форуме «Один пояс — один путь» в Пекине 

ТАСС + ещё 1 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин примет участие в форуме "Один пояс — один путь" в конце апреля в Пекине, заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы с нетерпением ожидаем второго форума "Один пояс — один путь", где будет участвовать президент Путин", — сказал Лавров на встрече с членом политбюро ЦК КПК и госсовета КНР Ян Цзечи.
"В свою очередь рассчитываем на успешное участие председателя КНР Си Цзиньпина в ходе его визита в Россию и в Международном петербургском экономическом форуме в качестве главного гостя", — добавил российский министр.
Лавров отметил, что в Москве "разделяют удовлетворение Пекина состоянием российско-китайского стратегического партнерства и всеобъемлющего взаимодействия".
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Политика , Азия , Цзиньпин Си , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД
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