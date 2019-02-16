Путин примет участие в форуме «Один пояс — один путь» в Пекине

Лавров отметил, что в Москве "разделяют удовлетворение Пекина состоянием российско-китайского стратегического партнерства и всеобъемлющего взаимодействия".

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