Лавров «поставил на место» журналиста NYT 

Сенатор Алексей Пушков оценил ответ главы МИД РФ Сергея Лаврова журналисту газеты «Нью-Йорк Таймс».
Репортер решил загнать Лаврова в ловушку каверзным вопросом. Он поинтересовался, что сделает Россия, чтобы «предотвратить новые преступления Асада против своего народа». Однако глава российской дипломатии вышел из ситуации просто.
«Что бы я ни ответил, вы напишете то, что хотите. Так что пишите», — ответил он.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике восхитился эти ответом.
«Это и есть поставить на место», — написал Пушков в Twitter.
Отличный ответ дал Лавров журналисту Нью-йорк таймс на вопрос:”Что намерена сделать Россия, чтобы предотвратить новые преступления Асада против своего народа?” «Что бы я ни сказал, вы напишете то, что хотите, — сказал Лавров. — Так что пишите». Это называется — поставить на место— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 февраля 2019 г.
Сейчас Сергей Лавров участвует в Мюнхенской конференции по безопасности. Сегодня он побеседовал с коллегами из нескольких стран, пообщался с президентом Молдавии Игорем Додоном.