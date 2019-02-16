Лавров «поставил на место» журналиста NYT 

Отличный ответ дал Лавров журналисту Нью-йорк таймс на вопрос:”Что намерена сделать Россия, чтобы предотвратить новые преступления Асада против своего народа?” «Что бы я ни сказал, вы напишете то, что хотите, — сказал Лавров. — Так что пишите». Это называется — поставить на место— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 февраля 2019 г.