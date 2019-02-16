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Лавров «поставил на место» журналиста NYT 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Сенатор Алексей Пушков оценил ответ главы МИД РФ Сергея Лаврова журналисту газеты «Нью-Йорк Таймс».
Репортер решил загнать Лаврова в ловушку каверзным вопросом. Он поинтересовался, что сделает Россия, чтобы «предотвратить новые преступления Асада против своего народа». Однако глава российской дипломатии вышел из ситуации просто.
«Что бы я ни ответил, вы напишете то, что хотите. Так что пишите», — ответил он.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике восхитился эти ответом.
«Это и есть поставить на место», — написал Пушков в Twitter.
Сейчас Сергей Лавров участвует в Мюнхенской конференции по безопасности. Сегодня он побеседовал с коллегами из нескольких стран, пообщался с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Комментарии43
Политика , Игорь Додон , Алексей Пушков , Сергей Лавров , МИД , Совет Федерации , New York Times
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