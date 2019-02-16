Порошенко призвал Меркель сильнее надавить на Россию

В рамках переговоров, которые состоялись в Мюнхене, Порошенко призвал Меркель усилить давление на Россию для освобождения пленных украинских моряков. Стороны скоординировали действия с целью внедрения «Азовского пакета» санкций, сообщает пресс-служба Порошенко.

Ранее News.ru писал, что украинский президент Пётр Порошенко сказал, что не будет отвечать на вопросы российских СМИ, пока те не извинятся перед возглавляемой им страной. Такое заявление он сделал, когда корреспондент телеканала «Россия 1» попытался взять у него интервью.