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Порошенко призвал Меркель сильнее надавить на Россию 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Президент Украины Пётр Порошенко провел переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Одной из важных тем беседы стал вопрос о предотвращении российского вмешательства в грядущие президентские выборы в стране.
Надо согласовать с Украиной. Меркель о санкциях против РФ
В рамках переговоров, которые состоялись в Мюнхене, Порошенко призвал Меркель усилить давление на Россию для освобождения пленных украинских моряков. Стороны скоординировали действия с целью внедрения «Азовского пакета» санкций, сообщает пресс-служба Порошенко.
Ранее News.ru писал, что украинский президент Пётр Порошенко сказал, что не будет отвечать на вопросы российских СМИ, пока те не извинятся перед возглавляемой им страной. Такое заявление он сделал, когда корреспондент телеканала «Россия 1» попытался взять у него интервью.
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Политика , Видео , В мире , Украина , Ангела Меркель , Петр Порошенко , Германия
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