Меркель рассказала о планах на другие отношения с Россией после распада СССР

Европа рассчитывала, что после распада СССР и падения Берлинской стены отношения с Россией будут совсем другими, нежели сейчас. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля, передает РБК.

Произошла «аннексия Крыма», обострился конфликт на востоке Украины, был расторгнут Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за того, что Россия нарушала его многие годы, продолжила Меркель.

Политик заявила, что в отношениях с Москвой она на стороне президента Украины Петра Порошенко , однако «стратегически Европа не в праве прерывать отношения с Россией».

Санкции против Москвы должны выдвигаться согласованно, Россию нельзя толкать в зависимость от Китая, считает канцлер. «Мы тоже хотим оставить за собой какое-то влияние», — заверила Меркель.

Ранее министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия пытается расколоть Евросоюз

15 февраля сообщалось, что европейские дипломаты согласовали персональные санкции в отношении нескольких россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября прошлого года — тогда российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их в нарушении границы.