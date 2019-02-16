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Лондон посоветовал Москве изменить поведение 

Вести.Ru + ещё 4 58 минут назад
Фото: EPA
Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан призвал Россию изменить свое поведение, чтобы изменились отношения с Лондоном. Об этом он заявил на встрече с первым замглавы МИД РФ Владимиром Титовым, которая прошла в субботу, 16 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Признав, что в отношениях Великобритании и России существуют глубокие разногласия, Данкан подчеркнул, что "российскому государству требуется выбрать иной путь и вести себя как ответственный международный партнер" только тогда изменения в отношениях будут возможны, передает ТАСС со ссылкой на коммюнике британского МИД.
Вместе с тем Данкан отметил, что у Соединенного Королевства "нет споров с российским народом". "Великобритания продолжает развивать и укреплять наши культурные связи и связи между людьми везде, где это возможно", — приводит слова британского дипломата Форин офис.
РФ, со своей стороны, ранее неоднократно указывала, что в резком ухудшении межгосударственных отношений виновата Великобритания.
Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, заявила, что Германия поддерживает санкции против России, но в то же время исключать РФ из политической жизни — это стратегически неправильно.
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Политика , В мире , Европа , Владимир Титов , Ангела Меркель , МИД , ИТАР-ТАСС , Москва
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