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Глава МИД Австрии: решение по новым санкциям против России принято 

РИА Новости 23 минуты назад
Евросоюз принял решение о новых санкциях против РФ в связи с ситуацией в Керченском проливе, сообщила РИА Новости глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"Решение уже принято на соответствующем уровне", — сказала она.
Меркель заявила о необходимости согласования санкций против России
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки — арестованы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
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Политика , Видео , В мире , Австрия
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