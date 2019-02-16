Лавров встретился с главой фракции в Европарламенте

"Встреча прошла хорошо", — заявил Вебер РИА Новости после переговоров.

"В ходе беседы обсуждалось нынешнее состояние отношений Россия — ЕС , в том числе перспективы восстановления межпарламентских контактов", — сообщил в свою очередь МИД РФ.

Делегацию России в ПАСЕ в апреле 2014 года лишили права голоса и ряда значимых полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ на это делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях. В 2016–2018 годах российская сторона не стала направлять необходимые для аккредитации делегаций на сессии документы. Свое решение Россия распространила и на 2019 год.