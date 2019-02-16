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Лавров встретился с главой фракции в Европарламенте 

Р-Спорт 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности встретился с председателем фракции "Европейской народной партии" в Европарламенте Манфредом Вебером, сообщил МИД РФ.
"Встреча прошла хорошо", — заявил Вебер РИА Новости после переговоров.
"В ходе беседы обсуждалось нынешнее состояние отношений Россия — ЕС, в том числе перспективы восстановления межпарламентских контактов", — сообщил в свою очередь МИД РФ.
Делегацию России в ПАСЕ в апреле 2014 года лишили права голоса и ряда значимых полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ на это делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях. В 2016–2018 годах российская сторона не стала направлять необходимые для аккредитации делегаций на сессии документы. Свое решение Россия распространила и на 2019 год.
В конце июня 2017 года стало известно, что Москва — один из основных плательщиков в бюджет СЕ — приостанавливает выплату своего взноса в организацию в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в октябре 2018 года, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган СЕ — комитет министров — может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Этот срок наступает для России в конце июня 2019 года.
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Политика , Сергей Лавров , Манфред Вебер , МИД , ЕС , Европарламент , Совет Европы , РИА Новости
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