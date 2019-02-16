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СМИ: Япония рассчитывает на визит Лаврова в марте 2019 года 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Токио рассчитывает на то, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Японию с визитом в марте этого года. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.
В конце прошлого месяца о возможном визите Лаврова в Японию в марте-апреле этого года сообщала газета Sankei Shimbun. Однако МИД Японии тогда не подтвердил ТАСС эту информацию, подчеркнув, что по поводу визита главы российского внешнеполитического ведомства "совершенно ничего не решено".
Глава МИД РФ в субботу в рамках 55-й Мюнхенской конференции по безопасности должен встретиться со своим японским коллегой Таро Коно. В центре внимания этих переговоров, по данным Kyodo, будет дальнейшая активизация переговоров по вопросу заключения мирного договора между двумя государствами на фоне предстоящего визита в Японию президента РФ Владимира Путина, который может состояться в июне этого года.
Договоренность об активизации переговоров о мирном договоре была достигнута Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года в Сингапуре, тогда стороны договорились принять за основу Совместную декларацию от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении пребывания двух государств в состоянии войны, восстановлении дипломатических и консульских отношений. Также советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.
В ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.
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Комментарии
Политика , Синдзо Абэ , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Япония
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