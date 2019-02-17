По данным японского МИД, в настоящий момент была достигнута договоренность о проведении тесных консультаций между заместителями министров иностранных дел России и Японии.
Россия и Япония договорились согласовать скорый визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Страну восходящего солнца. Соответствующее заявление сделал японский министр иностранных дел Таро Коно.
«Мы подтвердили, что следующая встреча руководителей МИД РФ и Японии состоится в Японии. Была достигнута договоренность согласовать скорый визит господина Лаврова в Японию. Достигнута договоренность о проведении тесных консультаций между заместителями министров иностранных дел России и Японии Игорем Моргуловым и Такэо Мори», — приводит агентство Киодо слова японского министра.
При этом Коно подчеркнул, что вопрос заключения мирного договора «нельзя решить в одночасье».
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров резко ответил корреспондентам The Washington Post, которые задали провокационный вопрос о президенте Сирии Башаре Асаде. Инцидент произошел на Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности.