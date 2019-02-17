Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва и Токио согласуют визит Лаврова в Японию 

ТК «Звезда» + ещё 9
Фото: Александр Щербак, РИА Новости
По данным японского МИД, в настоящий момент была достигнута договоренность о проведении тесных консультаций между заместителями министров иностранных дел России и Японии.
Россия и Япония договорились согласовать скорый визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Страну восходящего солнца. Соответствующее заявление сделал японский министр иностранных дел Таро Коно.
«Мы подтвердили, что следующая встреча руководителей МИД РФ и Японии состоится в Японии. Была достигнута договоренность согласовать скорый визит господина Лаврова в Японию. Достигнута договоренность о проведении тесных консультаций между заместителями министров иностранных дел России и Японии Игорем Моргуловым и Такэо Мори», — приводит агентство Киодо слова японского министра.
При этом Коно подчеркнул, что вопрос заключения мирного договора «нельзя решить в одночасье».
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров резко ответил корреспондентам The Washington Post, которые задали провокационный вопрос о президенте Сирии Башаре Асаде. Инцидент произошел на Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности.
ТК «Звезда»: последние новости
«Пишите, что хотите» - Лавров резко ответил западным журналистам Макрон и Путин обсудили борьбу с терроризмом в Сирии На Украине заявили о готовности поставлять газ в Европу вместо России
Комментарии6
Политика , В мире , Башар Асад , Сергей Лавров , МИД , Washington Post , Япония
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение