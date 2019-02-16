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Лужков оценил идею объединения Москвы с областью 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Global Look Press
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал предложение депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова об объединении Москвы и Московской области. В обращении к вице-премьеру России Виталию Мутко депутат употребил применительно к новому субъекту Федерации название "Московская губерния".
В интервью РИА Новости Лужков назвал идею слияния положительной с точки зрения экономики. В то же время экс-мэр предвидит трудности политического плана. Потребуется разобраться с властными полномочиями и статусом самостоятельности региона, считает экс-градоначальник.
"Интеграция — вещь полезная. Важно, чтобы при этом интеграция была связана, в первую очередь, с промышленностью, сельским хозяйством, поставками", — отметил заявил Лужков.
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Политика , Василий Власов , Юрий Лужков , Виталий Мутко , Госдума , ЛДПР , РИА Новости , Москва , Московская область
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