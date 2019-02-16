Лужков оценил идею объединения Москвы с областью 

Главное сейчас

Надо согласовать с Украиной. Меркель о санкциях против РФ

Эрдоган заявил о провале женевского процесса

Ставший Героем России рассказал о захвате «Стингеров»

Новый ядерный меч: у Пентагона есть план до конца века

В РФ отреагировали на слова депутата об украинском газе