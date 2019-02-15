Лавров пошутил, что глава МИД Германии за ним следит

Переговоры проходят в гостинице Bayerischer Hof, где в пятницу открылась Мюнхенская конференция по безопасности.

"Я только приземлился, да. Это моя первая встреча. И Хайко Маас смотрит на нас", — заявил нидерландский министр, увидев трансляцию выступления Мааса на панельной сессии конференции.

"Да, большой брат следит (за нами)", — отреагировал Лавров, после чего телевизор отключили.