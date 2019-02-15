Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Нидерландов Стеф Блок начали встречу в Мюнхене под "присмотром" своего немецкого коллеги Хайко Мааса.
Переговоры проходят в гостинице Bayerischer Hof, где в пятницу открылась Мюнхенская конференция по безопасности.
"Я только приземлился, да. Это моя первая встреча. И Хайко Маас смотрит на нас", — заявил нидерландский министр, увидев трансляцию выступления Мааса на панельной сессии конференции.
"Да, большой брат следит (за нами)", — отреагировал Лавров, после чего телевизор отключили.
В пятницу Лавров также встретился с министрами иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом, Южной Кореи Кан Ген Хва, Хорватии Марией Пейчинович-Бурич, главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом, спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гасаном Саламе, немецким коллегой Хайко Маасом. Встреча с последним была самой продолжительной.