Минобороны ФРГ обвинило Россию в попытках расколоть ЕС

С таким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности выступила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен.

«Я знаю, что Россия всё делает, чтобы внести раскол в отношения между европейскими странами. Я хочу заверить, что мы это прекрасно понимаем и осознаём. Например, если взять социальные сети, то там ведётся обмен мнениями, и мы знаем, что это новая киберугроза, которую нам нужно иметь в виду», — цитирует её Lenta.ru.

Глава Минобороны Германии также отметила, что ЕС стремится к иным отношениям с Москвой и открыт для диалога, однако «нужно, чтобы и Россия тоже стремилась к этому».