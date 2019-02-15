Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны ФРГ обвинило Россию в попытках расколоть ЕС 

Говорит Москва 21 минуту назад
Фото: Reuters
С таким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности выступила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен.
«Я знаю, что Россия всё делает, чтобы внести раскол в отношения между европейскими странами. Я хочу заверить, что мы это прекрасно понимаем и осознаём. Например, если взять социальные сети, то там ведётся обмен мнениями, и мы знаем, что это новая киберугроза, которую нам нужно иметь в виду», — цитирует её Lenta.ru.
Глава Минобороны Германии также отметила, что ЕС стремится к иным отношениям с Москвой и открыт для диалога, однако «нужно, чтобы и Россия тоже стремилась к этому».
В Мюнхенской конференции по безопасности принимают участие около 600 политиков, бизнесменов, учёных и представителей правозащитных организаций. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Говорит Москва: последние новости
В Кремле прокомментировали видео с пьяной вечеринкой бывших членов правительства В Кремле объяснили шутки Путина в адрес Минниханова доверительным отношением Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах
Политика , Армия , Сергей Лавров , Министерство обороны , ЕС , Lenta.ru , Германия
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
Расстрел таксиста в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
«Ивантеевского стрелка» наказали
Криминал Происшествия
«Все! Убили!»: Федосеева-Шукшина слегла после скандала
Шоу-бизнес Статьи
Лукашенко сделал заявление по объединению с Россией
Политика
Чеченцы забрали видео с камер после массовой драки в Москве
Криминал Происшествия
Криминальный авторитет ответил на решение Путина
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение